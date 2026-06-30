Tuzla’da “Mahallemde Şenlik Var!” coşkusu başlıyor

Tuzla Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için eğlence dolu etkinliklerle renklendirecek. "Mahallemde Şenlik Var!" sloganıyla 1-30 Temmuz tarihleri arasında ilçenin birçok mahallesinde düzenlenecek şenliklerde yüzlerce çocuk birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak.

Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek mahalle şenliklerinde çocuklar; şişme oyun alanları ve nostaljik oyunların yanı sıra illüzyon, maskot, palyaço ve jonglör gösterileri, Bubble Show, yüz boyama etkinlikleri ile geleneksel sokak oyunları gösterileriyle keyifli vakit geçirecek.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK

Belediyeden yapılan açıklamada, "1-30 Temmuz tarihlerinde birçok mahallemizde gerçekleşecek olan şenliklere herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tüm etkinliklerin saat 19.00'da başlayacağı şenliklerin programı ise şöyle:

1 Temmuz: Aydınlı Mahallesi – Hacetdere Yaşam Vadisi

2 Temmuz: Cami Mahallesi – Çınar Parkı

8 Temmuz: Orhanlı Mahallesi – Orhanlı Meydan Park

9 Temmuz: Aydıntepe Mahallesi – Fatih Sultan Mehmet Parkı

14 Temmuz: Postane Mahallesi – Yeşil Kıyı Parkı

16 Temmuz: Aydınlı Mahallesi – Salı Pazarı Alanı (Aydınlık Caddesi)

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22 Temmuz: Mimar Sinan Mahallesi – Mimar Sinan İlkokulu

23 Temmuz: Akfırat Mahallesi – Gazi Mustafa Paşa Ortaokulu

29 Temmuz: İçmeler Mahallesi – İçmeler Meydan Park

30 Temmuz: Tepeören Mahallesi – Cemil Türker Ortaokulu.

Tuzla Belediyesi, temmuz ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek şenliklerle çocukları eğlence dolu yaz akşamlarında bir araya getirmeyi hedefliyor.