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Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
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Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Sivas'ta kontrolden çıkan bir yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

KONTROLDEN ÇIKIP METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli mevkisinde (Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisi) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce sürüklenen ve uçuruma yuvarlanan araç hurdaya dönerken, içindeki yolcular etrafa savruldu.

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sarp arazide zorlu bir kurtarma çalışması başlattı.Ekiplerin yaptığı ilk müdahale ve incelemelerde acı tablo ortaya çıktı. Kazada maalesef 4 kişi hayatını kaybederken, araçtan çıkarılan 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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