CHP'de şok istifa! Gürsel Tekin ''Partinin mücahidiydim ama müteahhitlere yenildim'' diyerek partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sancıları artarak devam ediyor. Partinin ağır toplarından biri olan ve Esenyurt Belediye Başkan adayı gösterilmesi beklenirken gösterilmeyen Gürsel Tekin, çok ağır bir paylaşımda bulunarak ''Partinin mücahidiydim ama müteahhitlere yenildim'' diyerek partisinden istifa etti.

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CHP'de şok istifa! Gürsel Tekin ''Partinin mücahidiydim ama müteahhitlere yenildim'' diyerek partisinden istifa etti

İstifası sonrası Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, "Ben müteahhitlere yenildim. Temiz eller operasyonu ile mücadeleye devam edeceğim" dedi. Tekin, istifası ile aday gösterilmemesi arasında bir ilgi olmadığını da belirterek "Partide bir görevim olmamasına rağmen sahada çalışmaya devam ettim. Partim için müşahitlik ve mücahitlik görevimi eksiksiz yerine getirdim. İstifamın sebebi belediye başkan adaylığı filan değil. Ben müteahhitlere yenildim. Tabi ki siyaset yapmaya devam edeceğim. Temiz eller operasyonu ile mücadeleye devam edeceğim" dedi.

İşte Tekin'in sosyal medyadan paylaştığı istifa açıklaması...

- Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.
- Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen,
- Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,
- Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,
- Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,
- Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,
- Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,
- Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı,
- Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,
- İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum.!

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