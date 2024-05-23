Cezaevinde bile rahat durmuyor: Adnan Oktar’dan beklenmedik Reisi çıkışı!

Bir döneme damga vuran Adnan Oktar, cezaevinde de rahat durmuyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybetmesine yaptığı yorum çok konuşulur. Oktar, Reisi’ye kumpas kurulduğunu söyledi.

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Cezaevinde bile rahat durmuyor: Adnan Oktar’dan beklenmedik Reisi çıkışı!

Cezaevinde de faaliyetlerini sürdüren suç örgütü lideri Adnan Oktar, avukatları aracılığıyla mesajlarını vermeye devam ediyor. Örgüt faaliyetlerinde aktif olmaya çalışan Oktar, İran’da yaşanan olayları da es geçmedi.

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İNGİLİZLER TARAFINDAN KUMPAS KURULDU

Adnan Oktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü İngiltere’ye bağladı. Avukatlar aracılığıyla yolladığı mesajda öne çıkardığı açıklamalar dikkat çekti;

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“İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi şehit ettiler. İngiliz derin devleti tarafından kumpas kuruldu çünkü onlarda Mehdi alerjisi var. Benim arkadaşlarım tertemiz, süper ve kaliteli insanlar. Devlet beni 49 yıldan beri tanır, adli sicilim bile tertemiz.

Buna rağmen bu oyunlar yapılıyor daha da yapacaklar. Filistin'de yapılan oyunun ayarlayan da İngiliz derin devletidir. Canım arkadaşlarımı korkuttular, tutukladılar. Silahlı örgüt bilmem ne tamamen uydurma bunlar.”

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ODAMDA YIRTIK KAĞITLAR BULUNUYOR

Suç örgütü lideri Adnan Oktar, diğer yandan duruşmada cezaevinde yaşadıklarını da anlattı. Oktar, boş bir dava diyerek şunları söyledi;

“Boş bir dava olduğu için cevap vermekte mahsur görmüyorum. Ben anlamıyorum, bitişiğimde memur bey beni izliyor. 3 ayrı kamerayla izleniyoruz, ayrı bir uzman ayrıca hem izliyor hem inceliyor. Bizim konuşmalarımız ertesi gün kahvehanelerde konuşulmaya başlanıyor. Gizli bir bilgi vermemiz mümkün değil, bu uygulamalardan dolayı anında duyuluyor. Gizli olan savunma delillerini anlatamıyorum, anlatamadığım için de savunma yapılamıyor. 6 yıldır ne bitmeyen kısıtlamalar var.

Mesela odamda yırtık kağıtlar oluyor, ona el konuluyor içinde şüpheli bir şey var mı diye. Yırtık kağıtta gizli bilgi arıyorlar. Çok kuşkulu ve şüpheli bir durum varmış gibi gösteriliyor ama ortada öyle bir şey yok. Bu gereksiz kısıtlamayı kaldırsınlar, avukatlarımla doğru düzgün görüşemiyoruz.”

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