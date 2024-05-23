Rize ve Trabzon'da Çay toplayan Senegalli işçiler için karar verildi! Sınır dışı edilecekler

Rize ve Trabzon'da çay toplayan Senegalli işçiler gündem olmuş çok konuşulmuştu . Kaçak çalışan işçilerin sınır dışı edilmesi kararı alındı.

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Rize ve Trabzon'da Çay toplayan Senegalli işçiler için karar verildi! Sınır dışı edilecekler

Doğu Karadeniz Bölgesi Rize, Trabzon ve Artvin'de yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girerek çay toplamaya başladı

SENEGALLİ İŞCİLER İÇİN KARAR VERİLDİ

Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçilerin basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi.

Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin, İstanbul’a gönderilerek buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

3 YILDIR ÇAY TOPLUYORLARDI

Trabzon’un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk yılımda Of’ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye’de ilk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım.

Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Senegal’den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim. Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz."

"TON İŞİ OLDUĞU ZAMAN GÜNLÜK 5 BİN 500 TL KAZANIYORUZ"

Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal’den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Ofluyum.

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