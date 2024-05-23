Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpeklerle ilgili yapılan düzenleme hakkında bilgi verirken yeni yasa için, "Büyük ihtimalle Meclis yaz tatiline girmeden yasalaşır" dedi.

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Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpeklerle ilgili yapılan düzenleme hakkında bilgi verdi. Yenişehirlioğlu, düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşabileceğini söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, başıboş köpeklerle ilgili yapılan düzenleme hakkında bilgi verdi.

Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞIR"

Başıboş köpek sorununa karşı hazırlanan yasa tasarısının ne zaman Meclis'te olacağı merak ediliyordu. "Büyük ihtimalle Meclis yaz tatiline girmeden yasalaşır" diyen Yenişehirlioğlu, "STK-üniversitelerle görüşeceğiz, muhalefetten destek isteyeceğiz, görüşmelere başladık. Çalışmaları yürütüp paydaşlardan aldığımız bilgileri raporlaştıracağım, Cumhurbaşkanı'na da sunacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

ERDOĞAN'A SUNULAN RAPORDA ÇARPICI DETAYLAR

Başıboş köpek sorunu, uzun zamandır güdemden düşmüyor. Çözüm için dört bakanlık kanun teklifi için ortak çalışma yürütüyordu. Çalışmalarını tamamlayan heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a etki analizi raporunu üç başlıkta sundu.

"Toplum güvenliğinin tehdit altında olduğu" vurgulanan raporda, 707 milyon TL değerinde kuduz aşısı yapıldığı gibi bilgilere de yer verildi.

Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

Raporda, son 5 yılda köpek mamasına 84 milyar TL ödendiği de belirtildi.

Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!

Sokak hayvanları kaynaklı son beş yılda 3 bin 534 trafik kazası gerçekleşti, bu kazalarda 55 kişi hayatını kaybetti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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