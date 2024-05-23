Anadolu’da deprem: 4,4 büyüklüğünde sarsıntı 5 ilde birden hissedildi…

Türkiye, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir tarafında yaşanan depremler dikkat çekiyor. Son olarak depremin vurduğu il Çorum oldu. İşte depreme ait detaylar…

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Anadolu’da deprem: 4,4 büyüklüğünde sarsıntı 5 ilde birden hissedildi…

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çorum, akşam saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. Çorum’un Mecitözü ilçesinde saat 17.57 sularında deprem meydana geldi. AFAD, tarafından yapılan açıklamada deprem yerin 13.26 km derinliğinde yaşandı.

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DEPREM YAKIN ŞEHİRLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Çorum’da yaşanmasıyla çevre illerde hissetti. Çorum’a yakın olan Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat’ta da vatandaş yaşanılan depremi hissetti.

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İlk belirlemelere görecen kaybı olmazken, maddi hasar da oluşmadı. Ancak yetkililerin tespit için çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

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