Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!

Türkiye’nin haklarında kırmızı bülten çıkarma girişimi Eylem Tok'a panik yarattığı ortaya çıktı. Tok ve oğluyla ilgili ortaya atılan yeni iddia sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!

Türkiye’nin iade edilmeleri için girişimlerini sürdürdüğü Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı. Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ilk etapta Mısır’a, ardından da ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmiş ve fotoğraflar büyük ses getirmişti. Tok ve oğluyla ilgili ortaya atılan yeni iddia da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMLERİ EYLEM TOK’U PANİKLETTİ!

Türkiye’nin resmî makamlar üzerinden başvurduğu kırmızı bülten talebi Eylem Tok’u panikletti. Daha önce ABD’de yıllık 100 bin dolarak ev kiralamaya çalıştığı haberleriyle gündeme gelen Tok’u iade edilme korkusu sardı.

Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!

OTEL YÖNETİMİNE SKANDAL TEKLİF

Tok ve oğlunun Manhattan'da 5 yıldızlı bir otelde kalmak üzere avukatları olduğunu söyleyen bir ABD'li kişi vasıtasıyla otel yönetimine ulaştığı ve dikkat çeken bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

İsimlerinin otel müşteri listesinde yer almamasını isteyen Tok ve oğlunun bu teklifi kabul etmesi için otel yönetimine normal oda ücretinin yaklaşık 4 katı para ödemeyi teklif ettikleri ancak otel müdürünün bunu reddettiği iddia edildi.

Çember daralıyor! Türkiye’nin girişimi Eylem Tok'a panik yaşattı!

İZİNİ KAYBETTİRME ÇABASI MI?

Tok’un geçtiğimiz haftalarda daha yüksek bedelle ev kiraladığına dair haberlerin çıkmasına rağmen şimdi de kayıt olmadan otellerde kalmaya çalışma çabası sosyal medyada, “İade korkusu yüzünden izini kaybettirmeye çalışıyor” şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Haber7

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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