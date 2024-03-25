MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den gelen son dakika açıklamasında, Hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)