MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den gelen son dakika açıklamasında, Hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

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MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den gelen son dakika açıklamasında, Hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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