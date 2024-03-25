MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB'den gelen son dakika açıklamasında, Hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. MSB, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."