Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt ''İddialıyız kazanacağız, o tabelayı başkanlık makamına asacağız''

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Başkan adayı olarak dur durak bilmeden seçin çalışmalarına devam eden Fahrettin Karakurt Basın mensupları , ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile sahur programında bir araya gelerek seçim vaatleri ve seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt ''İddialıyız kazanacağız, o tabelayı başkanlık makamına asacağız''

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinin Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt ilçe yöneticileri ve Pendik yerel medya mensupları ile gülistan sofrasında düzenlenen sahur programında bir araya gelerek seçim vaatleri ve seçim çalışmaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Programda Karakurt şu sözlere yer verdi ;

"RÜŞVET ALANDA VERENDE MELU'NDUR"

Konuşmasının başında Pendik'te 94 ruhu Refah Partisi belediyeciliği anlayışını yeniden getireceklerini belirten Fahrettin Karakurt "Seçildiğimiz taktirde belediyemizin makam katında tekrar "Rüşvet alan da veren de mel'undur" yazısını tekrar asacağız dedi. Karakurt'un bu açıklaması büyük alkış aldı

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"94 RUHU İLE PENDİKTE TEKRAR İKTİDAR OLACAĞIZ"

Esinden çocuklarından fedakarlık yapan her türlü ortamda insanımızın yanında olmaya gayret eden teşkilat mensubu bütün kardeşlerime teşekkür ederim .Türkiye genelinde elbette çok konuşulan bir parti olduk ama Pendik özelinde konuşacak olursak İstanbul ilçeleri arasında da çok konuşulduğumuzu hep birlikte göreceğiz.

sahada yaptığımız çalışmalarda seçmenin partimize ve şahsıma büyük bir desteğini görüyoruz çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz Allah'ın izni ve seçmenlerimizin desteği ile pendik belediye başkanlığını kazanacağız

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"HALK MECLİSLERİNİ TEKRAR GERİ GETİRECEĞİZ"

Biz belediyeyi kazandığımızda insan odaklı siyaset yapacağız tekrar 94 ruhu belediye anlayışında olduğu gibi halk meclislerini tekrar yeniden başlatacağız, mahallelerde meclisler düzenleyerek halkın derdini sorunlarını ayaklarına kadar giderek dinleyip yerinden çözeceğiz Bakın insan odaklı eğer siyaset yapmazsanız ve insan olarak doğru belediyecilik yapmazsanız bir yere kadar gelirsiniz yine tıkanır.

Şimdi ben buradan bunları anlatırken Pendik belediyesi kendisine hizmet yapmamıştır falan demiyorum vatandaş geliyor siyasi geliyor oyununu veriyor kayboluyor halk meclislerine hayata geçireceğiz dedim ya işte bu halk halk meclisi , bu vatandaş belediye başkanını ,belediye başkan yardımcılarını ve belediye personelini karşısında görecek derdini anlatabilecek birebir yerinde çözüm bulmuş olacak.

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"SEÇEN İNSAN SEÇTİĞİ İNSANI DENETLEYECEK"

Yani seçen adam seçtiği adamı denetleyecek o kadar bunu yapacağız inşallah.
vatandaş görecek görmesi de zaten en doğal hakkı nereden görecek bunu söyleyeceğimizi web sitesinden sosyal medya hesaplarında siz değerli basın mensuplarımız ile muntazam bir şekilde vatandaşımıza ulaştıracağız oy verdiği görev başına getirdiği belediyenin yetkililerin belediye başkanlarının ne yaptığını o tabloda görecek kapalı kapılar ardında hiçbir şey olmayacak bakın bunun sözünü veriyorum.

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Tabii burada birçok projelerimiz var bununla alakalı sizlere bir kere daha hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sağ olun var olun diyerek sözlerine son verdi .

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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