Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama!

Emeklilere ocak ayında normal artış yapılacağı ve herkesin enflasyon oranında zam alacağı bildirildi. En düşük emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılacak artışın yansıtılacağı, mevcut 23 bin 552 liralık tutarın artırılacağı aktarıldı.

Emekliler arasındaki farklılıkların da değerlendirmeye alınacağı belirtilerek, prim gün sayısı düşük olanlarla yüksek olanların karşılaştırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 7 bin 200 ve 3 bin 600 prim günü bulunanların yanı sıra 65 yaş altı çalışanlar, 65 yaş üstü çalışmayanlar ve 65 yaş altı çalışmayanlar gibi farklı unsurların dikkate alınacağı kaydedildi.

Yapılacak düzenlemeden kaç kişinin etkileneceğinin de belirlenmesi gerektiği vurgulandı.