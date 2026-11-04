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Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama!

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Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama!
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kademeli emeklilik için yeni düzenleme yapılması beklenmezken asgari ücrete ara zam kapısı da kapandı. Emeklilerin ocak ayı zammına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.
Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 1 19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kaynaklar 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin sona ermesinden sonra düzenlemenin görüşülmeye başlanacağını söyledi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kademeli emeklilik ve asgari ücrete ara zam konusunda yeni bir düzenleme beklentisi bulunmuyor.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 2 29

Emeklilik sisteminin mevcut bütçe imkanlarıyla sürdürülebilirliğine dikkat çekilirken, asgari ücrette istihdamın korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Emeklilere yönelik yürütülen çalışmalarda ise en düşük emekli aylığına ilişkin teknik verilerin toparlandığı belirtildi.

Türkiye'de toplam emekli sayısının 17 milyon 900 bine, Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı alanların sayısının ise 5 milyon 17 bine ulaştığı aktarıldı.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 3 39

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Emeklilere yönelik çalışmalarda teknik verilerin toparlandığı, en düşük emekli aylığı için Hazine desteğiyle birlikte toplam 5 milyon 17 bin kişinin bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de toplam emekli sayısının 17 milyon 900 bine ulaştığı kaydedilirken, bu grubun içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve yurt dışından emekli olan vatandaşların bulunduğu ifade edildi.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 4 49

Emeklilere ocak ayında normal artış yapılacağı ve herkesin enflasyon oranında zam alacağı bildirildi. En düşük emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılacak artışın yansıtılacağı, mevcut 23 bin 552 liralık tutarın artırılacağı aktarıldı.

Emekliler arasındaki farklılıkların da değerlendirmeye alınacağı belirtilerek, prim gün sayısı düşük olanlarla yüksek olanların karşılaştırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 7 bin 200 ve 3 bin 600 prim günü bulunanların yanı sıra 65 yaş altı çalışanlar, 65 yaş üstü çalışmayanlar ve 65 yaş altı çalışmayanlar gibi farklı unsurların dikkate alınacağı kaydedildi.

Yapılacak düzenlemeden kaç kişinin etkileneceğinin de belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 5 59

KADEMELİ EMEKLİLİK KAPISI KAPANDI

Kademeli emeklilik taleplerine ilişkin değerlendirmelerde, böyle bir düzenlemenin yaklaşık 7 milyon EYT'li anlamına geleceği belirtildi.

Türkiye'de mevcut emekli sayısının 17-18 milyon civarında, kayıtlı ve prim ödeyen çalışan sayısının ise 27,5 milyon seviyesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Emeklilik sistemine getirilecek her yeni düzenlemenin sisteme ilave yük oluşturacağı ifade edildi.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 6 69

Kademeli emekliliğin kişilerin normal emeklilik yaşından çok daha önce emekli olması anlamına geldiği belirtilerek, mevcut şartlarda bu yönde bir adımın bütçe imkanlarıyla sürdürülebilir olmadığı kaydedildi.

Avrupa merkezli büyük devletlerin emeklilik yaşını yükseltmek istediği, bu konuda kamuoyunda tepkilerle karşılaştığı hatırlatıldı. Fransa'da yaşanan olaylara dikkat çekilirken, birçok Batılı ülkenin emeklilik yaşını artırmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye'de daha erken yaşta kişilerin emeklilik sistemine dahil edilmesinin yeni yükler oluşturacağı vurgulandı.

Emeklilik sisteminin sürdürülebilmesi için daha doğru adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 7 79

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM BEKLENMİYOR

Asgari ücret konusunda ise temel hedefin istihdamı korumak olması gerektiği belirtildi. Makul bir asgari ücret belirlenememesi durumunda yüksek oranlı artışların bazı sektörlerde maliyetleri yükseltebileceği, rekabet koşullarının zarar görmesi halinde işverenlerin işçi çıkarmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Bazı ülkelerde büyük sektörlerde sendikaların işverenlere maaş indirimi teklif ederek istihdamın korunmasını sağlamaya yönelik uzun vadeli planlar yaptığı aktarıldı. Türkiye'de de benzer bir yaklaşımın işçi ve işveren temsilcileri tarafından ortaya konulabileceği kaydedildi.Tekstil, iplik, kimya ve çelik sanayisi gibi emek yoğun sektörlerde bölgesel rekabetin oldukça sert olduğuna dikkat çekildi. Bu sektörlerde hem işverenlerin hem de işçi temsilcilerinin rekabet gücünü koruyacak bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Böylece iş barışının sağlanabileceği, işçilerin istihdamının korunabileceği ve işverenlerin dünya genelinde rekabet edebilecek sürdürülebilir bir çalışma ortamına sahip olabileceği vurgulandı.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 8 89

TÜTÜN KULLANIMINA YÖNELİK YASA TEKLİFİ KASIM SONUNDA

2015 yılından sonra doğanlara yönelik tütün kullanımını yasaklayacak yasa teklifinin kasım ayının sonunda Meclis'e sunulmasının beklendiği bildirildi.

Kademeli emeklilik, asgari ücret ve emekli maaşında neler değişiyor? AK Parti kaynaklarından ilk açıklama! 9 99

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR! TORBA TEKLİF MECLİS'E GELİYOR

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme de gündemdeki başlıklar arasında yer aldı.

Enerji alanında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlere ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu yaklaşık 15 maddelik torba kanun teklifinin cuma günü, en geç pazartesi günü Meclis'e sunulmasının beklendiği aktarıldı.

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