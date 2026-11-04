Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

MARMARA, EGE VE KARADENİZ'DEKİ 19 İLE "SARI" KODLU UYARI

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı verildi.

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın; İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Bugün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yetkililer ve vatandaşların; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel rapor ve meteorolojik erken uyarılarını takip etmeleri istendi.