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Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

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Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek 21 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı yayımladı. Bazı iller için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 15

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıkların ani düşüşü nedeniyle iç bölgelerde tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlar için yerel ölçekte "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 25

SICAKLIKLAR SIFIR VE ALTINA KADAR GERİLEYECEK

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 4-9 Kasım tarihlerinde bazı illerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Erzurum: -4, Sivas: -3, Afyonkarahisar: -1, Tokat: 0, Konya: 1, Bolu: 2, Eskişehir: 2, Samsun: 5, Balıkesir: 6, Kocaeli: 7, Trabzon: 8.

Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 35

DOĞU AKDENİZ İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" KODLU UYARI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hatay çevreleri, Osmaniye'nin kuzeyi, Adana'nın doğusu ve Gaziantep'in batısında yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), zamanla Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri ile Osmaniye merkez ve güneyinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, beklenen yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle Hatay ve Osmaniye için "turuncu", Adana ve Gaziantep için ise "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Bölgede sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 45

MARMARA, EGE VE KARADENİZ'DEKİ 19 İLE "SARI" KODLU UYARI

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "sarı" kodlu uyarı verildi.

Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın; İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Bugün ilk saatlerden itibaren İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova ile zamanla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yetkililer ve vatandaşların; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel rapor ve meteorolojik erken uyarılarını takip etmeleri istendi.

Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kod: Kar geliyor! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 55

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

Türkiye'ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor.

Hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde 5-8 derece arası düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edecek.

Batı kesimlerden başlayarak bugünden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması beklenirken sıcaklıklar hissedilen şekilde düşecek. Gelecek hafta ortasına kadar sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Cumadan sonra ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar geliyor.

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