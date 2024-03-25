DEM ile CHP arasındaki ilişki deşifre oldu! İtiraflar peş peşe geldi!

CHP ile yürüttükleri görüşmeye ilişkin konuşan DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, "Hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler.” dedi.

Türkiye, 5 sene boyunca vatandaşlara hizmet edecek yerel yöneticilerini seçecek.

7 gün sonra sandık başına gidecek vatandaşlar oylarını kullanacak.

Hal böyleyken siyasetin gündemi epey hareketli.

Bilindiği üzere CHP, DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' adı altında iş birliğine gitti.

CHP-DEM PARTİ İŞ BİRLİĞİNİN YENİ ADI: KENT UZLAŞISI...

Bu iş birliği doğrultusunda DEM Parti bazı bölgelerde aday çıkarmama kararı aldı.

Bugün ise DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, CHP-DEM Parti ilişkisini anlattı.

CHP İLE GÖRÜŞTÜK: SEÇİMDEN SONRA GELİN DEDİLER

Bülbül, CHP ile hem il bazında hem de CHP Genel Merkezi'yle görüştüklerini söyledi.

CHP'ye çok sayıda öneride bulunduklarını söyleyen DEM'li Bülbül, "Hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler" ifadelerini kullandı.

Bülbül daha sonra CHP'nin marabası olmadıklarını söyleyerek kendi adaylarına oy verilmesi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

KENDİ ADAYLARINA OY VERME ÇAĞRISI YAPTI: CHP'NİN MARABASI DEĞİLİZ

DEM Partili Kemal Bülbül'ün konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bakın buradan ilan ediyoruz, biraz sonra MYK üyesi arkadaşımız da ayrıntıları anlatacak. Biz CHP ile görüştük. İl ile de görüştük merkezle de görüştük. Ne dediler biliyor musunuz? Bir sürü öneride bulunduk, hele bir seçim olsun bitsin ondan sonra oturur konuşuruz dediler. Yahu sen ağasın biz maraba mıyız? Arkadaşlar yalan söylüyorlar, hiçbir ilçe ve büyükşehirlerden çekilmeyeceğiz. Asla çekilmeyeceğiz."

Kaynak: Haber 7

MSB'den son dakika açıklaması: Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Beşiktaş’ta kadın sürücü dehşet saçtı! Fren yerine gaza bastı, önce yayaya çarpıp sonra bir eve daldı!

Pendik yerel medyası geleneksel iftar programında kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'i konuk etti

Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!