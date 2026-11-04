İçişleri Bakanlığı 11 ildeki dev operasyonu duyurdu: 19,9 milyar TL'lik para trafiği, 230 şüpheli gözaltında!

Son dakika haberi... 11 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Silah kaçakçılığı' ve 'Siber Güvenlik Kanununa muhalefet' operasyonlarında, 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı 11 ilde düzenlenen 4 ayrı operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Buna göre, MASAK, Jandarma, Siber Polis ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 230 kişiye işlem yapılırken, suç ağında 19,9 Milyar TL'lik para trafiği de tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

11 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SUÇ PARASINA ARACILIK ETMİŞLER

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-Vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.