Vatandaşlar duruma isyan etti! Adana'da yüzlerce eti sıyrılmış, at ve eşek kemiği bulundu!

Adana’da sulama kanalına atılmış yüzlerce at ve eşek kemikleri bulundu. Torbalar içindeki kemikler çevreye saçılmış olarak gören vatandaşlar duruma isyan etti.

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Vatandaşlar duruma isyan etti! Adana'da yüzlerce eti sıyrılmış, at ve eşek kemiği bulundu!

Adana’da sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. Vatandaşlar duruma isyan etti.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Vatandaşlar duruma isyan etti! Adana'da yüzlerce eti sıyrılmış, at ve eşek kemiği bulundu!

Çevreye kötü koku yayıldı

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlar duruma isyan etti! Adana'da yüzlerce eti sıyrılmış, at ve eşek kemiği bulundu!

“Her zaman olan bir şey”

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar duruma isyan etti! Adana'da yüzlerce eti sıyrılmış, at ve eşek kemiği bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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