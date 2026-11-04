Ülkemizin İlk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Sergisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakan ve 2. cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarından ve Cumhuriyet tarihimizin simge isimlerinden İsmet İnönü, hayatı, mücadelesi ve devlet adamlığı yönleriyle özel bir sergide ziyaretçilerie buluşuyor.

Lozan Barış Antlaşması'ndan çok partili hayata geçişe, Cumhuriyet'in kalkınma hamlelerinden İnönü'nün siyasi ve toplumsal yaşamına uzanan geniş bir tarihsel perspektif sunan sergi; fotoğraflar, gazete ve dergi kapakları, karikatürler ve arşiv belgeleriyle geçmişe ışık tutuyor.

İsmet İnönü'nün yaşamına ve Türkiye'nin yakın tarihine farklı yönleriyle tanıklık etmek isteyen herkesi bu özel sergiye davet ediyoruz.