Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!

Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok tepki aldı. Rakı fotoğrafı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, özür dileyeceği sanılırken bakın muhabirin soruları karşısında ne tepki verdi...

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Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!

Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından rakı fotoğrafı paylaşıp herkesi şoke etmişti. İşte o karenin ardından 'özür dileyeceği' sanılan Yılmaz, bakın muhabirlerin soruları karşısında ne yaptı...

11 ayın sultanı, bolluk ve bereketin sembolü Ramazan'ın gelişiyle milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için büyük bir heyecan içine girdi. Geçtiğimiz günlerde ilk sahuru karşılaşayan vatandaşlar, 'Hoş geldin Ramazan' temalı paylaşımlar yaparken Cem Yılmaz'ın paylaşımı 'pes' dedirtti.

Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!

''SEN SAYGISIZ BİR İNSANSIN''

Yılmaz, kişisel Instagram hesabından, masasındaki bir şişe rakı ile tuttuğu kadehi paylaştı. Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görülen paylaşım tepki üstüne tepki topladı. "Bu günde yapmasaydın bari", "Sen saygısız bir insansın" şeklinde pek çok eleştirinin odak noktası haline gelen Yılmaz'a tepkiler artmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!

RAKI PAYLAŞIMI SORULARINA GÜLEREK YANIT VERDİ!

Önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken Muhabironline kameralarına yansıyan Cem Yılmaz'a Ramazan ayının ilk gününde yaptığı rakı paylaşımı soruldu. 'Özür dilemesi' beklenen Yılmaz, sorulan sorular karşısında gülümsemeyi tercih etti. Gülerek arabasına binen Yılmaz'ın umursamaz tavırları sosyal medyada tepki topladı.

Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!

Cem Yılmaz'ın yaptığı hareket tepki topladı! Ramazan ayında rakı sofrası paylaşımı herkesi şok etti!

Kaynak: Haber 7

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