Camide kalbine yenik düştü! 64 yaşındaki adam teravih kılacakken kalp krizi geçirdi!

Sultangazi'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye giden 64 yaşındaki kişi, namaza dakikalar kala kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında teravih namazı öncesi Uğurmumcu Mahallesi'nde bulunan Sultançiftliği merkez camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye giden 64 yaşındaki Ömer Başar, namaza hazırlandığı esnada bir anda yere yığıldı.

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İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi cami içinde yaptı. Ardından Başar, ambulansa alındı. Başar'a bir süre daha kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan Başar, ardından ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Başar'ın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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