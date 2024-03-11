Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen feci kazada, servis aracının bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücünün bacağı koptu.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde servis aracının bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, D-100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.T. idaresindeki 41 P 4305 plakalı boş servis aracı, yan yola gireceği esnada bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer araca ok gibi saplandı, bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!

Olayı gören vatandaşlar sürücü M.C.T.'yi araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Yaralı M.C.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!

Öte yandan, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da o anları film gibi izledi.

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerin ok gibi saplandığı servis aracındaki sürücünün bacağı koptu!


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandıİşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı

Bu da yeni nesil 'vosvoslu' Ramazan davulcuları! Sahura uyandırdıkları vatandaşların ilgi odağı oldular!Bu da yeni nesil 'vosvoslu' Ramazan davulcuları! Sahura uyandırdıkları vatandaşların ilgi odağı oldular!

Karadeniz'deki deprem korkuttu! Samsun'da yaşanan deprem anı saniye saniye kamaralara yansıdı!Karadeniz'deki deprem korkuttu! Samsun'da yaşanan deprem anı saniye saniye kamaralara yansıdı!

İşsizlik verileri yine düşündürücü: İşte TÜİK’in açıkladığı o rakamlar…İşsizlik verileri yine düşündürücü: İşte TÜİK’in açıkladığı o rakamlar…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!
Adıyaman’da akıl almaz cinayet! Eşini öldüren 72 yaşındaki adamın söyledikleri kan dondurdu!
Karadeniz'deki deprem korkuttu! Samsun'da yaşanan deprem anı saniye saniye kamaralara yansıdı!
Karadeniz'deki deprem korkuttu! Samsun'da yaşanan deprem anı saniye saniye kamaralara yansıdı!
İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!
İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!
‘Toplu Sözleşme ikramiyesinin’ iptal edilmesi üzerine, Memur-Sen'den CHP’ye siyah çelenkli tepki!
‘Toplu Sözleşme ikramiyesinin’ iptal edilmesi üzerine, Memur-Sen'den CHP’ye siyah çelenkli tepki!
Son Haberler
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!
Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!
Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!
Ege bebeğin elinden tutalım nefes Olalım!
Fırat Nehri kıyısında keşfedilen 30 hektarlık tarih tescilleniyor
Fırat Nehri kıyısında keşfedilen 30 hektarlık tarih tescilleniyor
Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!
Trafikte vahşi cinayet! "selektör" yaptı diye bıçak darbeleriyle hayatından oldu!
Çalışmalar başladı: Kira sözleşmelerinde yeni uygulama yakında gelecek…
Çalışmalar başladı: Kira sözleşmelerinde yeni uygulama yakında gelecek…
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret
Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağış var mı? Pazartesi hava nasıl? İşte haftanın ilk günü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağış var mı? Pazartesi hava nasıl? İşte haftanın ilk günü hava durumu...
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!
Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''