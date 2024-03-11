CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı

CHP ve DEM Parti, ortak Mersin büyükşehir belediye başkanlı için ortak adayla seçimlere gidilmesi nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a memleketi mersinde yumurtalı protesto yapıldı. Başarır'ın adamları ise protestocuya saldırdı.

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CHP'nin DEM Parti ile seçim iş birliğine girmesi ülkemizin bir çok yerlerinde vatandaşlar tepki göstererek CHP'li yöneticiler Protesto etmeye devam ediyor.

Yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Siyasi arenada hareketlilik artarken, CHP ise DEM Parti ile ortaklığını sürdürüyor.

CHP- DEM İŞBİRLİĞİNE SEÇMENDEN PROTESTO

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal almaya ve görünmeye başladı.

'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka gidilirken başta İstanbul ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.

BAŞARIR’A MEMLEKETİ MERSİN’DE YUMURTALI PROTESTO

CHP ve DEM Parti, Mersin'de de ittifak yapmaya karar verdi. Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçesinde yapılan bu ittifak ise vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin’de yumurtalı protesto edildi.

EYLEM YAPANLARA SALDIRI

Başarır'ı Mersin'de protesto edenlere ise yine Başarır'ın adamları saldırdı. Programı sürdürme çabaları da yetersiz kaldı. Başarır, protestolar arasında bölgeden ayrıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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