Kova burcu ramazan ayında çok şanslı olacak

Bugün arkadaşlarınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili olarak yeni şeyler yapabilirsiniz. Başarı için çalışmak için zamanınız var. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili olarak, otoriteyle iletişim kurmanız, sorumlu olduğunuz konuları etkileyebilir. Profesyonel grupların üyeleriyle görüşmeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda destek alacaksınız.

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Olumlu ve yapıcı kullanıldığında, bireyselliğe değer veren, bağımsız ve akılcı, objektif, bilimsel, kararlı ve sosyal alanda yetenekli bir kişidir.

Kötü kullanıldığında veya abartıldığında sert ve duygularını yansıtmayan, huzursuz ve asi, fanatik ve her şeyi akılla halledeceğini sanan, inatçı ve kendi görüşlerini baskıyla başkalarına dayatır.