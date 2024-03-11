Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor

Önümüzdeki dönemde TBMM, emeklilik yasasını içeren çok önemli düzenlemeleri ele alacak. Bir düzenleme yapılırsa ev kadınları da emekli olabilecek. Milyonlarca Bağ-Kur üyesi için de erken emekliliğin sağlanması bekleniyor.

Bağ-Kur üyelerine 5 yıl önce emeklilik hakkı verilecektir. Çalışamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, Bağ-Kur primi olmayanlar da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

Erken Emeklilik İsteyene Müjde

Çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik primi yeterli olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem Aile Koruma Paketi çerçevesinde uygulanacak. Bu sistemde kadınların primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Ev kadınları prim ödemelerinin sonunda sosyal güvence ve emeklilik hakkına sahip olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu yıl ödenecek toplam miktar ve hesaplama aşağıdaki gibi olacak:

2024'te aylık devlet yardımı 6.400,64 TL, aylık devlet yardımı 2.133,55 TL ve yıllık devlet yardımı 25.602,56 TL.

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Sabah haberine göre, primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına sahip olacak. Bağ-Kur kapsamında bu durumda 5400 gün yeterli olacak. Bununla birlikte, daha önce işe girmiş ve prim almış kadınlara kolaylık sağlanacak. Yaş indirimi ve yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği de kadınlara ve özellikle annelere sağlanacak.

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Fiili Hizmet Zammı olarak da bilinen yıpranma, sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için uygulanacak. Anneler ve ev kadınları, ödedikleri prim miktarına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin, dört yıl prim ödeyen bir anne beş yıl prim ödemiş olacak. Kısım emeklilik yaş şartı, prim desteği süresi kadar düşecek. Bu nedenle, anneler daha düşük prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilirler.

8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlarda 7200 gün, erkeklerde ise 9.000 gün idi. Daha sonra, hem erkekler hem de kadınlar için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Uygulanacak düzenleme, 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısını 5 yıl içinde 1.800 gün azaltarak 7.200'e düşürecek. 20008 sonrası SSK üyelerinin sahip olduğu 7.200 gün şartıyla eşitlenecek.

İlk etapta düzenleme, basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük işletmeler için geçerli olacak. Bu nedenle, kuaför, terzi, bakkal ve berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olacak. Yasal düzenleme sürecinde kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse, tüm Bağ-Kur üyeleri fayda sağlayacaktır.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf, 7.200 günü doldurdukları takdirde hemen emekli olacak. EYT kapsamında olan küçük esnaf, yaşa bakılmaksızın 7.200 gün doldurmuşsa emeklilik hakkına sahip olacak. Bu, esnafın 5 yıl önce emekli olmasına izin verecek. Bu nedenle, 5 yıl daha prim ödemek zorunda kalmayacağız. Hem zamandan kazanırken hem de ek masraflardan kurtulup hemen maaş alabilirler.