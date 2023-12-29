Meteorolojiden yoğun sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu

Meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre ülke geneli hava durumu açık ve parçalı bulutlu olup bazı bölgeler için sabah ve akşam yoğun sis uyarılarında bulundu. Peki 29 Aralık 2023 Cuma günü hava durumu nasıl olacak. İşte tüm ülke geneli bölgelerimiz ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteorolojiden yoğun sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden yoğun sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu
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