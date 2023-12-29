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Meteorolojiden yoğun sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Aralık Cuma tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre ülke geneli hava durumu açık ve parçalı bulutlu olup bazı bölgeler için sabah ve akşam yoğun sis uyarılarında bulundu. Peki 29 Aralık 2023 Cuma günü hava durumu nasıl olacak. İşte tüm ülke geneli bölgelerimiz ve tüm illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
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