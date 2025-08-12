Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

Yol Çizgi Çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt, Şeyhli Mahallesi Akşemsettin, Süleyman Çelebi ve Mollar Gürani Caddeleri ile Yenişehir Mahallesi Sena ve Saray Sokaklarında Yol Çizgi Çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan ekiplerin, yılbaşından bu yana yaptığı yol çizgi çalışması 258 km’yi buldu.

Pendik Belediyesi, araçların trafik seyrini disipline etmek üzere yollarda çizgi ve işaretleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda cadde ve sokaklarda termoplastik boya ile yol kenar, şerit çizgi ve yatay trafik işaretlemesi yapıyor. Araç sürücülerinin işini kolaylaştıran ve trafiği daha düzenli hale getiren işaret ve çizgiler, aynı zamanda caddelerin görünümüne de değer katıyor.

6 cadde ve sokakta daha çalışma yapıldı

Belediye ekipleri son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt, Şeyhli Mahallesi Akşemsettin, Süleyman Çelebi ve Mollar Gürani Caddeleri ile Yenişehir Mahallesi Sena ve Saray Sokaklarında yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla birlikte geçtiğimiz yılbaşından bu yana 258 km, 2019 yılından günümüze kadar ise 1.700 km yol çizgi işaretleme, kasis ve bordur boyama çalışması yapılmış oldu.