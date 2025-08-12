  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

Pendik Belediyesi, araçların trafik seyrini disipline etmek üzere yollarda çizgi ve işaretleme çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşından bu yana yaptığı yol çizgi çalışması 258 km’yi buldu.

Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı
Yayınlanma:

Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

Yol Çizgi Çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt, Şeyhli Mahallesi Akşemsettin, Süleyman Çelebi ve Mollar Gürani Caddeleri ile Yenişehir Mahallesi Sena ve Saray Sokaklarında Yol Çizgi Çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan ekiplerin, yılbaşından bu yana yaptığı yol çizgi çalışması 258 km’yi buldu.

Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

Pendik Belediyesi, araçların trafik seyrini disipline etmek üzere yollarda çizgi ve işaretleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda cadde ve sokaklarda termoplastik boya ile yol kenar, şerit çizgi ve yatay trafik işaretlemesi yapıyor. Araç sürücülerinin işini kolaylaştıran ve trafiği daha düzenli hale getiren işaret ve çizgiler, aynı zamanda caddelerin görünümüne de değer katıyor.

Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

6 cadde ve sokakta daha çalışma yapıldı

Belediye ekipleri son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt, Şeyhli Mahallesi Akşemsettin, Süleyman Çelebi ve Mollar Gürani Caddeleri ile Yenişehir Mahallesi Sena ve Saray Sokaklarında yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla birlikte geçtiğimiz yılbaşından bu yana 258 km, 2019 yılından günümüze kadar ise 1.700 km yol çizgi işaretleme, kasis ve bordur boyama çalışması yapılmış oldu.

Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek
Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek
Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret
Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret
CHP Pendik İlçe Örgütü Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
CHP Pendik İlçe Örgütü Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Ahmet Cin, bir mülkiyet sorununu daha çözüme kavuşturdu
Başkan Ahmet Cin, bir mülkiyet sorununu daha çözüme kavuşturdu
Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Pendik Belediyesinden Bursa'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Tam Destek!
Pendik Belediyesinden Bursa'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Tam Destek!
15 Temmuz Şehitleri Pendik'te Rahmet Ve Minnetle Anıldı
15 Temmuz Şehitleri Pendik'te Rahmet Ve Minnetle Anıldı