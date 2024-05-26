“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…

2024 yılında enflasyondaki hız bir türlü gerilemedi. Kış aylarında hane halkının giderleri daha fazla olmasıyla enflasyon yükseldi. Ancak Cumhurbaşkanı, yaz dönemiyle düşüşlerin olacağını tekrarladı.

YAYINLAMA
Google News
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 37. Genel Kurulu’na katıldı. Cumhurbaşkanı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Asgari ücretliyi heyecanlandıran gelişme: “Teklif gelirse destekleriz…”Asgari ücretliyi heyecanlandıran gelişme: “Teklif gelirse destekleriz…”

Programda söz alan Cumhurbaşkanı, tören bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Aynı zamanda Erdoğan, genel kurulda alınan kararların ülke, millet, iş insanları ve DEİK üyeleri için hayırlı olmasını diledi.

ekran-resmi-2024-05-26-00-05-13.png

ENFLASYON MESAJINDA MAYIS DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladıDoğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı

Ekonomi hakkında ciddi adımların atıldığına dikkat çeken Erdoğan, geçici değil kalıcı çözüm ve enflasyon düşüşü hedeflediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı,

“Ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız ve asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Yıllık bazda enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz.

ekran-resmi-2024-05-26-00-05-51.png

“Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Piyasa beklentileri de bizim öngörülerimizi güçlü bir şekilde destekliyor. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz.”

Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Cezaevinde bile rahat durmuyor: Adnan Oktar’dan beklenmedik Reisi çıkışı!
Cezaevinde bile rahat durmuyor: Adnan Oktar’dan beklenmedik Reisi çıkışı!
Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!
Yeni yasa için tarih verildi: Başıboş köpek vakaları için meclisten yeni düzenleme!
İran Cumhurbaşkanına veda ediyor: Cenaze töreni bugün sona eriyor
İran Cumhurbaşkanına veda ediyor: Cenaze töreni bugün sona eriyor
Son Haberler
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
Asgari ücretliyi heyecanlandıran gelişme: “Teklif gelirse destekleriz…”
Asgari ücretliyi heyecanlandıran gelişme: “Teklif gelirse destekleriz…”
2024 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı: Türkiye’den listeye giren restoran oldu
2024 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı: Türkiye’den listeye giren restoran oldu
Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi
Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür etti…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür etti…
Yunanistan'dan tarihi değerlerimize büyük saygısızlık! Camilerimiz harabeye dönsün yıkılsın yok olsun diye kaderlerine terkedildi
Yunanistan'dan tarihi değerlerimize büyük saygısızlık! Camilerimiz harabeye dönsün yıkılsın yok olsun diye kaderlerine terkedildi
Çok Okunanlar
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, bu gün yağmur yağacak mı? MGM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu ve sıcaklıkları
Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, bu gün yağmur yağacak mı? MGM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu ve sıcaklıkları
Burç yorumlarınız nelerdir, bugün sizleri neler bekliyor? 25 Mayıs 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Burç yorumlarınız nelerdir, bugün sizleri neler bekliyor? 25 Mayıs 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları
Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e olay cevap! Allah’a şükür biz buradayız…
Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e olay cevap! Allah’a şükür biz buradayız…
Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!
Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!