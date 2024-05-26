“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 37. Genel Kurulu’na katıldı. Cumhurbaşkanı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Asgari ücretliyi heyecanlandıran gelişme: “Teklif gelirse destekleriz…”

Programda söz alan Cumhurbaşkanı, tören bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Aynı zamanda Erdoğan, genel kurulda alınan kararların ülke, millet, iş insanları ve DEİK üyeleri için hayırlı olmasını diledi.

ENFLASYON MESAJINDA MAYIS DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı

Ekonomi hakkında ciddi adımların atıldığına dikkat çeken Erdoğan, geçici değil kalıcı çözüm ve enflasyon düşüşü hedeflediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı,

“Ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız ve asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Yıllık bazda enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Haberin Devamı

“Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Piyasa beklentileri de bizim öngörülerimizi güçlü bir şekilde destekliyor. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz.”

Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…