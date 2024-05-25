Asgari ücretliyi heyecanlandıran gelişme: “Teklif gelirse destekleriz…”

Enflasyon, 2024 yılında da ilerleyişini sürdürdü. Asgari ücretlinin aldığı yılbaşı zammı erimeye başladı. Yıl ortası gelmesine karşın zamlar karşısında vatandaşın parası yeniden eridi.

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Hükümet, fırsatçılık yapan işletme ve firmalara karşı daha katı kurallar için adım atıyor. Döviz ve akaryakıt gibi ana materyallerin sabit kalmasına karşın ürün ve hizmetlerde artış yerinde durmuyor.

BAHÇELİ’DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleşen "Ülkü Ocakları İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programı'na katıldı.

MHP lideri Bahçeli, katıldığı programda asgari ücret konusunda açıklamada bulundu. Vatandaşlar için beklenilen mesajı paylaşan Bahçeli, tavrını net ortaya koydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

“Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız.”

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