Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…

Otomotiv sektörü, diğer ay ve senelere göre büyük bir duraksama içine girdi. Faiz oranlarının yükselmesi, araç bolluğu ve kredi muslukların kısılması fiyatları geriye çekti. Uygun sıfır araç dönemi ise halen sürüyor…

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Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…

2024 yılının nisan ayında gelen düşük satış rakamlarıyla beraber ibre bir anda tüketiciye döndü. Vatandaşın yüzüne bakmayan bayiler, şimdi tek tek tüketicilere geri dönüş yapıyor.

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Sıfır araç piyasasında kampanyalar peş peşe geliyor. İkinci el fiyatlarında ise model ve yılına göre 20 bin ile 100 bin lira arasında fiyat düşüşleri yaşanıyor.

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UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇ DÖNEMİ

Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, Bloomberg HT Otomotiv Zirvesi yayınında konuştu. Aslı Göker’in paylaştığı mesajlarda uygun araçlı dönemin olduğu aktarıldı. Buna göre Temmuz ayına kadar sıfır otomobillerde indirimli ve sıfır faizli araç kampanyası sürecek.

Hem içten yanmalı motor hem de elektrikli araçlarda yapılan kampanyaların önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor. Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, konuyla ilgili şunları söyledi;

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“Sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık satılamaması anlamına geliyor. Dolayısı ile hemen hemen tüm üreticiler Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ellerindeki stokları eritmek zorunda kalacaklar. Bu noktada sıfır araç pazarının aşağı giden trendinin, bu 3 ayda üretici markaların alacağı aksiyonlardan dolayı biraz daha yukarı doğru yükselebileceğini düşünüyorum.

Bu mutabakat çerçevesinde Temmuz’a kadar tüketici uygun fiyatlı sıfır aracı tercih edebilecek. Tabii ki bu ikinci el pazarına negatif yansıyacak.”

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