Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı

Yerli ve milli imkanlarla doğal gaz üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Günden güne gaz üretimi ise gittikçe artıyor. On rekoru ise, Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda doğal gaz çalışmalarının ilk adımları atılmıştı. İlk defa kullanım ise, 2023 yılı itibarıyla başladı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane halkına 1 sene ücretsiz olarak gaz dağıtımı müjdesini verdi.

Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…

Üzerinden 1 sene geçmesine karşın doğal gaz üretiminde Türkiye, büyük uğraş veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı altında gerçekleşen çalışmalarda her geçen gün yeni üretim rekoru kırılıyor.

ekran-resmi-2024-05-25-21-34-25.png

BAKAN BAYRAKTAR YENİ ÜRETİM REKORUNU PAYLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Enerji konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, doğal gazda iyi bir konuma geldiklerini açıkladı.

Katıldığı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretimde yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını şu sözlerle bildirdi;

“Doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. Bu hafta itibarıyla Sakarya gaz sahasından günde 5 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. Hane halkımız, meskenlerde kullanılan doğal gaza baktığımızda bugün 20 milyon haneye doğal gaz gidiyor.

Kripto piyasası çok beklemişti: SEC, Ethereum ETF’lerini sonunda onayladı…Kripto piyasası çok beklemişti: SEC, Ethereum ETF’lerini sonunda onayladı…

Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Üretimimiz erken aşamalarda.

Doğal gaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.”

Bakan Işıkhan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!Bakan Işıkhan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…
Araç alacak olanlar dikkat! Sıfır otomobil kampanyaları devam edebilir…
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları
ABD enflasyon sonrası ne olacak? Fed, faiz indirimine sıcak bakıyor mu?
ABD enflasyon sonrası ne olacak? Fed, faiz indirimine sıcak bakıyor mu?
Kripto piyasası çok beklemişti: SEC, Ethereum ETF’lerini sonunda onayladı…
Kripto piyasası çok beklemişti: SEC, Ethereum ETF’lerini sonunda onayladı…
Son Haberler
Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi
Galatasaray yeni başkanını seçti: Dursun Özbek, rekor oyla tekrar seçildi
Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı
Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı
GPT-4o ve Gemini 1.5 karşılaştırması: İki yapay zeka arasındaki kıyaslama
GPT-4o ve Gemini 1.5 karşılaştırması: İki yapay zeka arasındaki kıyaslama
Bağırsaklarda ne varsa temizliyor! Kabızlık çeken hemen bunu yapsın
Bağırsaklarda ne varsa temizliyor! Kabızlık çeken hemen bunu yapsın
Şampuan hiç bu kadar ucuz olmamıştı! BİM, 24-26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürün listesini yayınladı
Şampuan hiç bu kadar ucuz olmamıştı! BİM, 24-26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürün listesini yayınladı
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Haziran ayına yönelik TL ve Enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Haziran ayına yönelik TL ve Enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Çok Okunanlar
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike! 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, bu gün yağmur yağacak mı? MGM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu ve sıcaklıkları
Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, bu gün yağmur yağacak mı? MGM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu ve sıcaklıkları
Burç yorumlarınız nelerdir, bugün sizleri neler bekliyor? 25 Mayıs 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Burç yorumlarınız nelerdir, bugün sizleri neler bekliyor? 25 Mayıs 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı! Cezalarla ilgili kanun teklifi yasalaştı
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı! Cezalarla ilgili kanun teklifi yasalaştı
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!