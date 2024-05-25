Doğal gaz üretiminde yeni rekor geldi: Günlük çıkarılan miktarı bakan açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda doğal gaz çalışmalarının ilk adımları atılmıştı. İlk defa kullanım ise, 2023 yılı itibarıyla başladı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, hane halkına 1 sene ücretsiz olarak gaz dağıtımı müjdesini verdi.

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Üzerinden 1 sene geçmesine karşın doğal gaz üretiminde Türkiye, büyük uğraş veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı altında gerçekleşen çalışmalarda her geçen gün yeni üretim rekoru kırılıyor.

BAKAN BAYRAKTAR YENİ ÜRETİM REKORUNU PAYLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV’nin canlı yayın konuğu oldu. Enerji konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, doğal gazda iyi bir konuma geldiklerini açıkladı.

Katıldığı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretimde yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını şu sözlerle bildirdi;

“Doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. Bu hafta itibarıyla Sakarya gaz sahasından günde 5 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. Hane halkımız, meskenlerde kullanılan doğal gaza baktığımızda bugün 20 milyon haneye doğal gaz gidiyor.

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Bugün 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı üretiyoruz. Bugünkü rakam hane halkının yüzde 10 ihtiyacını karşılıyor. Sanayi ve elektrikte Türkiye'nin 50 milyar metreküp tüketimi var. Üretimimiz erken aşamalarda.

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Doğal gaz hem hane halkımızın hem meskenlerde vatandaşımızın en yoğun kullandığı yakıtlardan bir tanesi. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve elektrikte kullandığımız yakıt. Türkiye'nin en önemli ana enerji kaynaklarından bir tanesi.”

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