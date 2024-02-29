Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde feci kaza yaşandı. İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Yaşanan korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde feci şekilde can verdi.

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Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki tırın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki 16 AOU 016 plakalı otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ ŞEKİLDE YARALANAN SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

Böyle kaza görülmedi! İki tırın arasında kalan otomobil adeta kağıt gibi ezildi!
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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