İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!

Kağıthane'de İETT otobüsüne binen kadın yolcu, çocuğu için akbil basmayınca diğer kadın yolcudan tepki gördü. Gördüğü tepki ile çığlık atmaya başlayan kadın ortalığı karıştırdı.

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İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!

Kağıthane'de İETT otobüsüne binen kadın yolcu, kendine akbil basıp çocuğuna basmayınca ortalık karıştı.

Otobüsteki diğer bir yolcu kendi çocuğuna akbil bastığını söyleyerek duruma tepki gösterirken, kadın ise dakikalarca çığlık attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların araya girmesiyle taraflar güçlükle sakinleşti.

İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!

Kağıthane Sünnet Köprüsü üzerinde geçtiğiniz günlerde seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü her zaman olduğu gibi duraktan yolcu almaya başladı. Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuturken, yanında bulunan küçük çocuğu için okutmadan devam etti.

İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!

Çocuğuna akbil basmayınca otobüste ortalık karıştı

O esnada bu durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı. Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili yolculuğa devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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