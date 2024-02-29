İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!

Okmeydanı’nda bir müzikholde bir şahıs, masasına oturduğu adama içtiği içkinin parasını zorla ödetti. Mekan çıkışında silahını çeken

YAYINLAMA
Google News
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!

Okmeydanı’nda bir müzikholde alkol alan adam, mekanda tanışıp masasına oturduğu şahsa içkisini ödettirince ortalık karıştı. Mekan çıkışı adamı silahla kovalayan şahıs, ona önce ateş açtı ardından dövdü. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyelapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir adam müzikhole gelip alkol almaya başladı. Adam mekanda tuvalete gittiği esnada karşılaştığı bir şahısla tanışıp arkadaş oldu. Adam ardından tanıştığı şahıs ve iki arkadaşının oturduğu masaya geçti.

İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!

Alman usulü isteğini kabul etmeyip ödettirdi

Müzikholde eğlenen grup, gecenin sonunda mekan kapanacağı için hesabı ödemek için kalktı. Şahıs ve iki arkadaşı kendi içkilerinin hesabını ödedi ancak adam içkisinin ücretini şahsa ödetmek istedi. Ancak şahıs, “Alman usülü olsun, herkes kendi hesabını ödesin” diyerek adamın içkisini ödemek istemedi. Bunun üzerine adam da şahsa, “ödeyeceksiniz, ben sizin masanıza geldim misafir oldum” diyerek karşılık verdi. Şahıs mekan sahibine mahçup olmamak için adamın içkisini de ödeyerek arkadaşlarıyla birlikte mekandan çıktı.

İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!

Silahını çekip kovaladı, ateş açtı, dövdü

Şahıs ardından karşı sokaktaki evine girip silahını aldıktan sonra hızlıca çıktı. İçkisini ödediği adamın peşinden koşan şahıs ile adam arasında bu kez de kovalamaca başladı. Adamın arkasından silahla ateş açan şahıs onu yakaladıktan sonra yere düşürüp dakikalarca darbetti. Olay sonrası şahıs silahıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yaralanan adam da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Ancak yaşanan olayla ilgili bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntüleri ihbar kabul eden savcılığın talimatı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, saldırgan şahsın emniyette 7 adet suç kaydı bulunan Harun Ö. (18) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalar sonucunda saldırgan şahıs Fetihtepe Mahallesi’nde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı.

18 yaşındaki saldırgan adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınarak olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte emniyete götürülen şahsın burada ifadesi alındı. Ancak şahsın ateş açtığı ve darp ettiği adamın kim olduğu bulunamadı. Saldırgan şahsın olayı gerçekleştirdiğini kabul etmesi ve anlatması üzerine adli işlemleri yapıldı. Şahıs ardından da “silahlı tehdit” ve “kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından işlemleri yapılıp adliyeye sevk edildi.

İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!

Murat Kurum, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu:Murat Kurum, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu:

Erkek arkadaşıyla tartışırken, kazara kendini bıçakladı!Erkek arkadaşıyla tartışırken, kazara kendini bıçakladı!

Kartal Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorKartal Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!
Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!
Son Haberler
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle dev gökdelenler adeta kayboldu
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle dev gökdelenler adeta kayboldu
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
İstanbul’da olaylı gece! Kendisine zorla içkisini ödettiren adama, mekan çıkışı silahla kurşun yağdırdı!
İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!
İETT otobüsünde akbil kavgası! Çocuğu için akbil basmayan kadın dakikalarca çığlık attı!
Murat Kurum, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu:
Murat Kurum, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu:
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''
Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''
Çok Okunanlar
Murat Kurum ve Hüseyin Karakaya halka seslendi: Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ula
Murat Kurum ve Hüseyin Karakaya halka seslendi: Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ula
Kartal Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor
Kartal Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretlerine ve seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor
1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
1500 işçi alımı müjdesi! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
Erken emeklilik müjdesi geldi! Bu son fırsat
Erken emeklilik müjdesi geldi! Bu son fırsat
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu