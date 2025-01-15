Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı! Böyle anne olmaz olsun: Yozgat'ta M.S. isimli kadın 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti. 6 ay sonra gelen itiraf sonrası anne tutuklandı, çocuğun cansız bedeni ise bulunamadı.