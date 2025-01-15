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Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı!

Böyle anne olmaz olsun: Yozgat'ta M.S. isimli kadın 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti. 6 ay sonra gelen itiraf sonrası anne tutuklandı, çocuğun cansız bedeni ise bulunamadı.

Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı!
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Böyle anne olmaz olsun: Yozgat'ta M.S. isimli kadın 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti. 6 ay sonra gelen itiraf sonrası anne tutuklandı, çocuğun cansız bedeni ise bulunamadı.

'Bu nasıl vahşet' dedirten olay Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde gerçekleşti. İlçede yaşayan 34 yaşındaki M.S. isimli kadın eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu emniyete bildirdi.

Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı!

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böyle anne olmaz olsun: 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöpe attı!

KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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