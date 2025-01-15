Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda: Özgür Özel'e ''Kırmızı kart'' ve Suriye tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte o önemli başlıklar...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak büyük kongre, enflasyon, Suriye ve birçok önemli konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İKİ ÜZÜCÜ HABER ALDIK

Yeni yılda iki üzücü haber aldık; Türk halk ve arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un vefatı milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Çok kıymetli bir söz ustasıydı. İkinci büyük kaybımız Amasya ve Ankara milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ydı. Ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir kişiydi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİ: AK PARTİ"

Türkiye'de faaliyet gösteren 168 parti arasında AK Partimiz, 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. İkinci sıradaki muhalefet partisiyle arasındaki fark 9 buçuk milyondur. AK Parti toplam üye sayısı diğer partilerin toplamından fazladır. AK Parti olarak üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz.



"KONGREMİZ 2028 İÇİN İŞARET FİŞEĞİ"

Milletin hedef, amaç ve kadim değerlerinden hiç kopmadık. Tüm vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Biz siyasete yeni bir üslup ve bakış açısı kazandırdık. Bundan sonra da aynı samimiyet ve aşkla yolumuza devam edeceğiz. Kongre sürecimizi bunun en önemli zemini olarak görüyoruz. Kalan kongrelerimizi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu haftaki il kongreleri ile sayı 63'e çıkacak. Büyük kongre 2028'e giden sürecin işaret fişeği olacaktır.

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"İHRACATTA CUMHURİYET REKORU KIRDIK"

İhracatta 262 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız Yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren tablo ile karşılaşacağız. İşsizlik oranımız son 16 aydır tek hanede seyrediyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz örneği her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor. Enflasyon düştükçe alım gücü artacak, sıkıntılar bitecek.

22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik. Herkes yandık bittik derken biz bu kriz Türkiye'yi teğet geçecek dedik ve haklı çıktık. IMF borcunun ödenmesinden tek haneli enflasyona kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık. Türkiye, emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir. Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır.

"KATLİAMLARA HIZ VERDİ"

Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca halkını bombalayan Baas rejiminden artık kurtulmuştur. Suriyeli kardeşlerimiz varil bombaları ile, misket bombaları ile halkın katleden Esed rejiminden sonunda kurtulmuştur. Esed bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Katliamlarına hız verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "KIRMIZI KART" VE SURİYE TEPKİSİ

Suriye meselesinde öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri yok. Hataları ile yüzleşmek yerine öküz altında buzağı arıyorlar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok kin namazımızdan şüphemiz olsun. Zoru görünce topu taca atacak karakterde değiliz. Hep dobra konuştuk, sözümüzü muhatabına mertçe söyledik. Bugün de hakikatin dili ile konuşacağız.

Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz.

Suriye'de ilk gösteriler son derece barışçıl gösterilerdi. Bu gösterilerde Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Zaman zaman çıkıp bize Suriye'nin adresini gösterdi.

Ya sen oranın adresini bilmezken biz zaten oralardaydık. Bunlara navigasyon vermek lazım, onunla Suriye'ye nereden gidiliyor bunu bilsinler.

Terör örgütleri Suriye'de cirit atarken neredeydiniz? 13 yıl neden sustuğunuzu şimdi neden konuştuğunuzu çok iyi biliyoruz.

İSRAİL'E SURİYE RESTİ

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal eylemleri son bulmalıdır. Aksi taktirde herkes için ağır sonuçları olacaktır.

Kaynak: Haber7

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