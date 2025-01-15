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Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu!

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Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu!
Adana'da vahşet: Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 1 19

Adana'da vahşet: Yüreğir ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 2 29

Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 3 39

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 4 49

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 5 59

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 6 69

Cenazeler morga kaldırıldı. Polis, soruşturma kapsamında evde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 7 79

Ekipler, evin mutfağında kahvaltı sofrasının kurulu olduğunu, yumurta kaynatmak için açılan ocağın ise halen yandığını belirledi.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 8 89

Komşularının, Semiha Tehçi'yi saat 08.15 civarında balkonda halı çırparken gördüklerini belirttiği, iletişim firması ekiplerinin de saat 09.00'da eve gittiği öğrenildi.

Adana'da vahşet! Aynı aileden 3 kişi bıçaklanmış halde, ölü bulundu! 9 99

Bu 45 dakikalık süre üzerinde durmaya başlayan ekipler, eve gelenlerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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