Nurettin Beşinci Anahtar Parti İstanbul kurucu İl başkanı oldu

Türk Kızılay Pendik Şube Başkanı olarak da hizmet etmiş olan, eski Pendik Belediye Başkan Yardımcılarından Nurettin Beşinci, İYİ Parti milletvekili iken Genel Başkanı Meral Akşener ile düştüğü fikir ayrılığı neticesinde partisinden istifa eden, milliyetçi kökenli olmasıyla bilinen Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar amblemli A Parti’de İstanbul Kurucu İl Başkanlığı görevine Nurettin Beşinci'nin atandığını duyurdu.

Partiden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin İstanbul İl Başkanlığı görevine Sayın Nurettin Beşinci atanmıştır. Bu görevin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

NURETTİN BEŞİNCİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1967’de Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1992-1993 yıllarında Ankara Jandarma Genel Komutanlığında Mühendis Subay olarak görev yaptı. İnşaat, çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmada10 yıl yönetici olarak çalıştı.

2002 – Pendik AK Parti İlçe kurucular kurulu üyesi. 2004 – 2009 Pendik Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Vekili, İmar Komisyon Başkanı

2009 – 2010 Pendikspor Kulüp Başkanı

2011 – 2019 Zümrüt Vakfı Erenköy Kur’an Kursu Mütevelli Heyeti Üyesi

2012 – 2014 Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü (Bilişim Vadisi)

2014 – Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2016 -2019 Kızılay Pendik Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

2019 – Kızılay Pendik Şube Başkanı 2023 – Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

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İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.