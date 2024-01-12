Bolunun meşhur kar manzarasını görmek isteyen aile, yolda mahsur kaldı!

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı milli parka gelmek isteyen ancak kış lastiği takmayan vatandaşlar da yolda kaldı.
MANZARA UĞRUNA YOLDA MAHSUR KALDILAR
Bolu’da 2023 yılı boyunca 571 bin 162 yerli ve yabancı turisti ağırlayan doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda, son yağan kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, etrafı ormanlarla çevrili olan milli parkta kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar manzaralarının kartpostallık görüntüler oluşturduğu Abant’ı yüzlerce turist ziyaret etti. Göl etrafında turlayan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi.
Milli parka kış lastiği takmadan gelen vatandaşlar ise yolda kaldı. Yolda kalan araçlar traktörler yardımıyla ve vatandaşların çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Bolu'dan milli parka yazlık lastikleriyle gelen bir vatandaş, "Abant’a gezmeye gelmiştik. Bu yoldan çıkamadık. Lastiklerim yazlık. Kış lastiklerini takmadık" dedi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)