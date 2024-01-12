Bolunun meşhur kar manzarasını görmek isteyen aile, yolda mahsur kaldı! Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda etkili olan kar yağışı her yıl olduğu gibi bu yılda da doğa severleri mest etti. Kartpostallık görüntüleri görmeye giden aile aracı ile yolda mahsur kaldı.