Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camii İmamı Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu yaralanan camii hocası Galip Usta'yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camii İmamı Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan imam Galip Usta’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Galip Usta'nın hastanede olması nedeniyle Fatih Camii'nde Cuma namazını kıldırıp hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Fatih Camii'nin mihrabında, minberinde, kürsüsünde hoca olmak görev yapmak büyük bir şereftir. Bugün o şerefe biz de ulaşmaya gayret ettik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan imam Galip Usta’yı tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı ziyaret eden Erbaş, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erbaş, tedavisine devam edilen Usta'ya "Doktorlarımız gayret ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Cenab-ı Hak sağlık afiyet versin inşallah. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle inşallah. Şifa diliyoruz" dedi. Usta ise Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camii İmamı Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

"Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu tür kötülüklere karşı koyacağız"

Ardından basın mensuplarına konuşan Erbaş saldırgan hakkında, "Allah ıslah etsin, hidayet versin. Adalet tecelli edecek ve ona gereken cezayı mutlaka verecektir. Milletimizi her zaman sağ duyuya, birliğe beraberliğe davet ediyoruz. Her zaman bu tür kötülüklere karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Emniyet güçleri gerekli tedbirleri alıyor. Alması noktasında da zaten büyük bir gayretin içerisindeler. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum. Millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu tür kötülüklere karşı koyacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camii İmamı Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Fatih Camii imamı Galip Usta yerine Cuma namazını kıldırılması ve hutbe okumasına yönelik bir soru üzerine ise Erbaş, "Fatih Camii İstanbulumuzun en güzel, tarihi ve kadim camilerden birisi. Fatih Camii'nde sadece imam olmak değil cemaat olmak bile büyük bir şereftir. Fatih Camii'nin mihrabında, minberinde, kürsüsünde hoca olmak görev yapmak büyük bir şereftir. Bugün o şerefe biz de ulaşmaya gayret ettik. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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