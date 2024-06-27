Bitcoin ve Ethereum ETF’inden sonra patladı: Sırada Solana var…

Kripto yatırımcılarını ayağa kaldıracak bir haber geldi. ETF’lerde yeni bir başvuru ve onay süreci başlıyor. Bitcoin ve Ethereum’un ardından soraya Solana dahil oldu. İşte kritik haberin detayları…

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Bitcoin ve Ethereum ETF’inden sonra patladı: Sırada Solana var…

Varlık yöneticisi VanEck, 3iQ'nun Kanada'da benzer bir ürün için başvuruda bulunduktan sadece altı gün sonra, ABD'de bu tür ilk kayıt olan Solana (SOL) exchange-traded fonundaki (ETF) hisseleri satmak için başvuruda bulundu.

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Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ilk Solana destekli ETF oldu. S-1 kayıt formu, SOL tokenin 24 saatlik kazancını neredeyse %8'e yükseltmeye yardımcı oldu.

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VANECK’TEN YENİ BİR ETF BAŞVURUSU

VanEck'in bu alanda ilk hamleci olduğu biliniyor. Varlık yöneticisi, SEC'in şu anda BlackRock, Fidelity, Ark Invest ve diğerlerini içeren ihraççılarla etkileşime girmeye başlamasından neredeyse üç yıl önce, 2021'de bir spot Ether (ETH) ETF başvurusunda bulunan ilk kişiydi. Geçen yıl Eylül ayında ek bir dosyalama yapıldı.

VanEck'in dijital varlıklar araştırma başkanı Matthew Sigel, X'teki bir gönderide SOL'un bir menkul kıymet değil, bir emtia olduğunu savundu. Sigel, VanEck'in bir solana ETF başvurusunda bulunduğunu, çünkü blok zincirinin "benzersiz bir ölçeklenebilirlik, hız ve düşük maliyet kombinasyonu" ile Ethereum'a rakip olarak hareket ettiğini de sözlerine ekledi.

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