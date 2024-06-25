Türkiye'nin İSO en büyük sanayi kuruluşları listesi açıklandı: İşte ilk sıradaki 3 dev kuruluş

İSO Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesi açıklandı. İlk 1. sırada 84,2 milyar TL ile TÜPRAŞ aldı. 283 milyar TL ile Ford Otomotiv ve 226,7 milyar TL ile Star Rafineri ilk üçü tamamladı.

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Türkiye'nin İSO en büyük sanayi kuruluşları listesi açıklandı: İşte ilk sıradaki 3 dev kuruluş

İSO Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde ilk sırayı 484,2 milyar TL ile TÜPRAŞ aldı; 283 milyar TL ile Ford Otomotiv ve 226,7 milyar TL ile Star Rafineri ilk üçü tamamladı.İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin İSO en büyük sanayi kuruluşları listesi açıklandı: İşte ilk sıradaki 3 dev kuruluş

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

Türkiye'nin İSO en büyük sanayi kuruluşları listesi açıklandı: İşte ilk sıradaki 3 dev kuruluş

Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

Türkiye'nin İSO en büyük sanayi kuruluşları listesi açıklandı: İşte ilk sıradaki 3 dev kuruluş

Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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