Kobani kararlarına DEM Parti’den tepki gecikmedi: Meclis’te tutukluların fotoğraflarını gösterdiler…

2014 yılının Ekim ayında vatandaşı sokağa çağıran HDP, o günlerde büyük olayların müsebbibi olmuştu. Onlarca insan hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Olayları ateşleyen kişiler için ise hesap zamanı geldi.

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Mahkeme, vatandaşı ayaklandıran ve isyan ettiren kişiler hakkında kararını bugün açıkladı. Verilen karar mecliste de gündem oldu. DEM Partili vekiller ise, olayları protesto etti.

DEM PARTİ’DEM MECLİS’TE FOTOĞRAFLI EYLEM

O zamanki adıyla HDP olarak da bilinen ve şimdi mecliste DEM Parti olarak yer alan milletvekilleri, kararı protesto etti. Milletvekilleri ellerinde ceza alanların fotoğraflarını taşıdı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, cezalar hakkında açıklama yaptı. Milletvekili, alınan karara karşı “Meclis’i tanımamaktır” açıklamasını yaptı.

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KARARLA HUKUK TANINMIYOR

“Hukuku tanımamak; bu Meclis'i tanımamaktır. Bugün yargılanan arkadaşlarımız bu kara güne aslında direnen arkadaşlarımızdır. Tıpkı İstiklal Mahkemelerine, tıpkı 12 Eylül'e, DGM'lere direnildiği gibi bugün de Kobani kumpas davasına direnenlere ceza yağdırarak intikam almak isteyenler aslında bu cumhuriyeti, bu ülkeyi, bu ülkenin özlemini duyduğu barışı dinamitlemeye devam ediyorlar.

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Bu Meclis'te olmayan, yargılanan, yok sayılan, siyasetten men edilen arkadaşların olduğu bir ülkede anayasa yapılabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Gültan Kışanak'ın, Sebahat Tuncel'in olmadığı bir yerde anayasa yapılabilir mi?”

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