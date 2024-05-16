Ne söyleyeceği çok merak ediliyordu! CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Kobani davası Kararı açıklaması : ''Kabul edilir tarafı yok''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında sıcağı sıcağına Kobani davasını değerlendirdi. Özel, Sözcü TV canlı yayınının konuğu oldu. Kobani kararları hakkında gelen soruya verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.

Ahmet Türk'ün Belediye Başkanlığı düşecek mi? Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevinden çıkacak mı?

KOBANİ SANIKLARINA ADETA CEZA YAĞDI

Yaklaşık 10 yıl önce sokak eylemlerinin azmettiricisi olarak suçlanan; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ahmet Türk hakkında karar verildi. Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl ve Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TAMAMEN SİYASİ BİR DAVADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkan kararları eleştirdi. Davanın siyasi kararla verildiğini söyleyen Özel, şok bir yorumda bulundu. Özgür Özel canlı yayında şunları söyledi;

Son dakika! Kobani davasında karar çıktı! Selahattin Demirtaş kaç yıl ceza aldı, cezaevinden çıkabilecek mi?

“İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır.

Haberin Devamı

Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava. Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok.”

Son dakika açıklandı: Beşiktaş'taki gece kulübü davasında,13 kamu görevlisine soruşturma!