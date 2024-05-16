Ne söyleyeceği çok merak ediliyordu! CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Kobani davası Kararı açıklaması : ''Kabul edilir tarafı yok''

Türkiye’nin bugünkü gündemi Kobani davası kararları oldu. Davada verilen cezalar netleşti. Mahkeme “Kobani Davası” ile ilgili azmettiricilere adeta ceza yağdırdı. CHP Genel Başkanı Özel’den ise ilk yorum gecikmedi…

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Ne söyleyeceği çok merak ediliyordu! CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Kobani davası Kararı açıklaması : ''Kabul edilir tarafı yok''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında sıcağı sıcağına Kobani davasını değerlendirdi. Özel, Sözcü TV canlı yayınının konuğu oldu. Kobani kararları hakkında gelen soruya verdiği cevapla gündeme bomba gibi düştü.

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KOBANİ SANIKLARINA ADETA CEZA YAĞDI

Yaklaşık 10 yıl önce sokak eylemlerinin azmettiricisi olarak suçlanan; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ahmet Türk hakkında karar verildi. Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl ve Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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TAMAMEN SİYASİ BİR DAVADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkan kararları eleştirdi. Davanın siyasi kararla verildiğini söyleyen Özel, şok bir yorumda bulundu. Özgür Özel canlı yayında şunları söyledi;

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“İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır.

Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava. Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok.”

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