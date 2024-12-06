Başkanları disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaray, TFF'ye açtı ağzını, yumdu gözünü!

Galatasaray, TFF'ye açtı ağzını yumdu gözünü: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaray, karar sonrası sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in medyada yaptığı ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "hakareti" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünün ise resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

GALATASARAY'DAN İŞTE O, SERT AÇIKLAMA!

Galatasaray, Dursun Özbek'in PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yayımladı. "Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir" diyen sarı-kırmızılılar, savunma hakkını kullanmayacağını bildirdi.

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"TFF BAŞKANINI KİM SEVK EDECEK?"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise karara "TFF başkanını kim sevk edecek, hangi kurul cezalandıracak? " ifadeleriyle sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kaynak: Haber7

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