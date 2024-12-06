Beşar Esad'ın akıbeti merak ediliyor: Suriye'den kaçtı mı? İşte o iddiaları doğrulayan açıklama!

Beşar Esad'ın akıbeti merak ediliyor: Suriye'den kaçtı mı? İşte o iddiaları doğrulayan açıklamalar...

Gelen son dakika haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yakınlarıyla birlikte ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Söylentiler artarken Suriye rejimi yanlısı Sama TV, Esad'ın Tahran'a gittiğini açıkladı.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalarda harita anbean değişiyor. 9 gün içinde adeta Suriye'de birçok stratejik kenti ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

BEŞAR ESAD SURİYE'DEN KAÇTI MI?

Rejim karşıtı silahlı grupların adeta Şam'ın kapısına dayanması sonrasında Global Arap Net'ten Ghassan İbrahim bomba bir iddia ortaya attı.

İbrahim, X'teki sosyal medya hesabından Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Uluslararası basından iddiaları doğrular nitelikte haberler düşmeye başladı.

Esad'ın Rusya desteğini kaybetmesiyle birlikte bu kararı aldığını ve ailesiyle birlikte Tahran'a gittiği haberlerinin ardından Suriye rejimi yanlısı Sama TV Beşar Esad'ın Tahran'a gittiğini bildirdi.

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Öte yandan İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi de Esad rejiminin önümüzdeki 24 saat içinde düşebileceğini duyurdu.

SURİYE'DE 27 KASIM'DAN BU YANA NE YAŞANDI?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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