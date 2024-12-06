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MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!

Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son dakika değişikliği ile okullardaki serbest kıyafet uygulaması rafa kalktı.

MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!
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Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son dakika değişikliği ile okullardaki serbest kıyafet uygulaması rafa kalktı.

İlkokul, okul öncesi, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencileri ilgilendiren işte o yeni karar.

MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı radikal bir uygulamaya imza attı. Okul öncesi, ortaokul, ilkokul ve liselerde kılık ve kıyafetini serbest olmasına yönelik var olan yasal hüküm kaldırıldı. Yönetmelik üzerinde düzenlemeye gidildi.

MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!

81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler artık okula serbest kıyafetle gelemeyecek. Öğrenciler için okul kıyafeti belirlenecek. Okul Aile Birliği yönetim kurulu ve ikinci dönem başında yapılacak.

Öğretmenler Kurulu Toplantısı neticesinde özel bir işaret baskı ya da desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılar olmadan okul müdürlüğü tarafından kıyafet belirlemesi yapılacak. Belirlenecek olan okul kıyafetinin görseli ise okulun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenen okul kıyafeti dört eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilmeyecek.

MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!

YENİ KARAR KİMLERİ KAPSIYOR?

Okul kıyafetinde değişikliğe gidildiğinde ara sınıflardaki öğrencilerin bir üst öğrenim kademesine geçinceye dek mevcut okul kıyafetini giymeye devam etmedi isteniyor. Burada amaç pedagojik esaslara uygun sade ve kullanışlı bir okul kıyafeti prensibi oluşturabilmek okul öncesi eğitim kurumlarında yaş grubuna uygun temiz ve düzenli bir kıyafet giyilmesi isteniyor.

Meslek liselerinde öğrenim görenlerin atölye, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onaylamış olduğu önlük, tulum ya da işin özelliğine uygun bir kıyafet giymesi istendi.

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