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MİT'den soluk kesen operasyon: PKK/KCK’nın sözde sorumlusu, Serhat Özmen yakalandı!

MİT'den gelen duyuruya göre: PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT'den soluk kesen operasyon: PKK/KCK’nın sözde sorumlusu, Serhat Özmen yakalandı!
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MİT'den gelen duyuruya göre: PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Yılmaz Kod Serhat ÖZMEN’i yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT'den soluk kesen operasyon: PKK/KCK’nın sözde sorumlusu, Serhat Özmen yakalandı!

PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat ÖZMEN’in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist ÖZMEN, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı.

Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK’lı ÖZMEN, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösteriyordu.

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Kaynak:AA

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