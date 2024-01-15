Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başkanlığında yapılan toplantıda Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler "Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

"78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

Toplantıda Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, “12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhâl karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

“Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir”

İcra edilen harekâtlarla şehitlerin kanının yerde bırakılmadığına vurgu yapan Bakan Güler, “Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarıma aittir” diye konuştu.

Sahibi ölen köpeğin vefası, görenleri duygulandırdıSahibi ölen köpeğin vefası, görenleri duygulandırdı

BİM 16 Ocak 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi, Zeytin, Beyaz peynir, tereyağı, salamBİM 16 Ocak 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi, Zeytin, Beyaz peynir, tereyağı, salam

MİT'ten açıklama! 9 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Peyman Bagok kod adlı Terörist etkisiz hale getirildi!MİT'ten açıklama! 9 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Peyman Bagok kod adlı Terörist etkisiz hale getirildi!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylarEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MİT'ten açıklama! 9 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Peyman Bagok kod adlı Terörist etkisiz hale getirildi!
MİT'ten açıklama! 9 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Peyman Bagok kod adlı Terörist etkisiz hale getirildi!
2024 sosyal yardımları ne kadar oldu? Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı
2024 sosyal yardımları ne kadar oldu? Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı
Ayasofya'da yeni dönem: Giriş ücreti belli oldu
Ayasofya'da yeni dönem: Giriş ücreti belli oldu
Sondakika! MHP'nin 55 adayı daha belli oldu | Seçimlere son 76 gün!
Sondakika! MHP'nin 55 adayı daha belli oldu | Seçimlere son 76 gün!
Son Haberler
CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
Hırsız engel tanımadı! Önce sadaka kutusuna göz dikti sonra park halindeki motosiklete!
Hırsız engel tanımadı! Önce sadaka kutusuna göz dikti sonra park halindeki motosiklete!
Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"
Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP'nin tartışmalı adayına davullu zurnalı karşılama! Tepkiler gelince geri adım attı
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP'nin tartışmalı adayına davullu zurnalı karşılama! Tepkiler gelince geri adım attı
Bileğindeki yazı tepki çekmişti! İsrailli futbolcu Sagiv JJehezkel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!
Bileğindeki yazı tepki çekmişti! İsrailli futbolcu Sagiv JJehezkel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!
FAST sistemi çöktü! EFT- Havale yapılıyor mu? İnternet bankacılığı düzeldi mi?
FAST sistemi çöktü! EFT- Havale yapılıyor mu? İnternet bankacılığı düzeldi mi?
Çok Okunanlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 5-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 5-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o iller için uyarı geldi! 15 Ocak Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o iller için uyarı geldi! 15 Ocak Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Özgür Demirtaş’tan buz kestirecek açıklama: 2024 çok daha zor olacak
Özgür Demirtaş’tan buz kestirecek açıklama: 2024 çok daha zor olacak
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi