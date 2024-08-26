Balıkesir’de dehşet olay! Baba Kızını boğarak öldürdü: Ceset kanepenin içinde bulundu!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşanan korkunç olayda, pisikolojik sorunları olduğu iddia edilen 44 yaşındaki baba kızını boğarak öldürdü.

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Balıkesir’de dehşet olay! Baba Kızını boğarak öldürdü: Ceset kanepenin içinde bulundu!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşanan korkunç olayda, pisikolojik sorunları olduğu iddia edilen 44 yaşındaki baba kızını boğarak öldürdü.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan Murat Sevilen (44) tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Murat Sevilen’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.Olay, Gönen’e bağlı Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’taki Sevilen ailesinin ikametinde gerçekleşti.

Balıkesir’de dehşet olay! Baba Kızını boğarak öldürdü: Ceset kanepenin içinde bulundu!

Psikolojik sorunları olan Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü. Murat Sevilen cinayeti işledikten sonra evi terk etti.

Balıkesir’de dehşet olay! Baba Kızını boğarak öldürdü: Ceset kanepenin içinde bulundu!

Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.
Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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