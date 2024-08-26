Son dakika! Soruşturma açılan, Tuncay Özkan'a tepkiler çığ gibi!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tepkiler sürüyor. Bakan Tunç'un Özkan'ın sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti: "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tuncay Özkan’ın sözlerine ilişkin, "Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz" dedi. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin sözlerine yanıt verdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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