Hamas'tan İsrail'e şok! Filistin'de ateşkes olacak mı?

Hamas, İsrail ve Hamas arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin olarak, ABD'nin yakında ateşkes sağlanacağına dair açıklamalarını eleştirerek, "2 Temmuz'daki ateşkes önerisine bağlı kalıyoruz ve İsrail'in yeni şartlarını reddediyoruz" dedi. Reuters, anlaşmaya varılmadan görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

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Hamas'tan İsrail'e şok! Filistin'de ateşkes olacak mı?

Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerine katılmayacağı bildirildi. Bunun yerine, Kahire'deki müzakerelerin son turu hakkında arabuluculardan bilgi alacağı belirtildi.

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Açıklamada, Hamas'ın ABD Başbakanı Joe Biden tarafından sunulan ateşkes önerisini desteklemeye devam ettiği ve bunun uygulanmasına hazır olduğu belirtildi. Anlaşılan ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e de baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin son tur görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından Hamas, Kahire'ye heyet gönderme kararı aldı. Müzakereler, İsrail'in Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi koridorundan asker çekme konusunda ısrar etmesi nedeniyle başarısız oldu. Reuters, anlaşmaya varılmadan görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

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