Balıkçılar tedirgin! Zehirli balon balığı bu kez rotayı Marmara Denizi’ne çevirdi!

Zehirli balon balığı Kızıldeniz, Akdeniz ve Ege’den sonra bu defa yönünü Marmara Denizi’ne çevirince, bölgede balıkçılık yapan vatandaşları şimdiden endişelendirmeye başladı.

YAYINLAMA
Google News
Balıkçılar tedirgin! Zehirli balon balığı bu kez rotayı Marmara Denizi’ne çevirdi!

İstilacı tür olarak bilinen zehirli balon balığının yeni rotasının Marmara Denizi olması, bölgedeki balıkçıları endişelendirdi.
Kızıldeniz, Akdeniz ve Ege’den sonra rotasını Marmara Denizi’ne çeviren balon balığı, bölgede balıkçılık yapan vatandaşları şimdiden endişelendirmeye başladı. Balıkçılık ve doğal hayat alanları için en yıkıcı türlerden biri olarak bilinen balon balığını henüz Marmara’da görmediklerini ifade eden Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, “Küçük balıkçılarımızın en büyük sorunu yunus. Bir balon balığı eksikti o da gelecek diyorlar. Yol almış geliyor bize doğru. Balon balığı Yalova bölgesinde bir tane arkadaşıma denk gelmiş veya ağına vurmuş değil. Herhangi birini görmedik ama Çanakkale’den bu yana geçtiğini söylüyorlar” dedi.

aw126836-01.jpg

"Yunuslardan sonra ikinci düşmanımız olacak"

Zehirli ve testere gibi dişlere sahip balon balığının Marmara’ya gelmesinin olumsuz etkilere yol açacağını vurgulan Karataş, “Bu balık istilacı bir balık. Eğer gelirse yunuslardan sonra ikinci düşmanımız balon balığı olacak. İnşallah gelmez. Küçük balıkçımız zaten ağlamaktan bir hal oldu. Herkes rızkına bakıyor ama bir de o olduğu zaman küçük balıkçının işi gerçekten zor” ifadesini kullandı.

Av sezonunu da değerlendiren Karataş, küçük balıkçının umduğunu bulmadığını ve zor durumda olduğunu belirtti. Büyük balıkçıların da 2-3 ay hamsiden yana yüzlerinin güldüğünü anlatan Karataş, “Bu aydan itibaren körfezlerde yasak olan bölgelerde hamsicilik var. Diğer açık alanlarımızda yok. Hamsi yasak bölgelere sıkıştı. Orada da küçük balıkçı dediğimiz avcılarımız avlanıyor, bir şekilde rızkını çıkartıyor” diye konuştu.

aw126836-05.jpg

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’nun geçtiğimiz haftalarda Yalova’ya geldiğini burada sıkıntılarını dile getirdiklerini söyleyen Karataş, limanların imar durumlarının olmamasının sıkıntılar yaşattığını komisyona ilettiklerini dile getirdi. Karataş, balıkçıların işlerini hangi kurumdan çözeceğini bilmediğini bu nedenle de mutlaka denizcilik bakanlığının kurulması taleplerini komisyona aktardıklarını da sözlerine ekledi.

aw126836-02.jpg

Marmara’da balıkçılık yapan Fahri Topalak ise yunus balıklarının kendilerine büyük zarar verdiğini belirterek, “Benim en büyük sıkıntım yunus. Benim için balon balığı buyursun gelsin yunus olmasın. Gelin şu denizde yunusa önlem alalım. 20 bin metre ağım var. Bu ağların içinde yeni ağ hiç yok. Bunun da nedeni yunus. Hepsini parçalıyor” dedi.

aw126836-03.jpg

İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyorİslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor

İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TLİBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL

Murat Kurum'dan kirada oturan vatandaşlar için bomba vaat! "100 bin konut yapacağız"Murat Kurum'dan kirada oturan vatandaşlar için bomba vaat! "100 bin konut yapacağız"

Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı BaşvurusuDul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Narkogüç-46" Operasyonları soluk kesti! 41ayrı İlde yapılan baskında 201 şahıs yakalandı!
"Narkogüç-46" Operasyonları soluk kesti! 41ayrı İlde yapılan baskında 201 şahıs yakalandı!
İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”
İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”
Sarıyer’de müzikhol önünde yaşanan korkunç saldırının detaylı görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer’de müzikhol önünde yaşanan korkunç saldırının detaylı görüntüleri ortaya çıktı!
Hakkari'de astım krizine giren çocuk, karla kapalı yoldan paletli kar ambulansı ile hastaneye kavuşturuldu!
Hakkari'de astım krizine giren çocuk, karla kapalı yoldan paletli kar ambulansı ile hastaneye kavuşturuldu!
Son Haberler
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Canlarını zor kurtardılar! ABD’nin askeri üssünü dev dalgalarla imtihanı!
Canlarını zor kurtardılar! ABD’nin askeri üssünü dev dalgalarla imtihanı!
Müge Anlı programında şok gelişme! Aranan kuryenin cesedinin bulunduğu yerde başka bir ceset daha bulundu!
Müge Anlı programında şok gelişme! Aranan kuryenin cesedinin bulunduğu yerde başka bir ceset daha bulundu!
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Çorum’da kavga sokağa taştı! Binadan sızan su tartışması kanlı bitti!
Çok Okunanlar
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Merkez bankası 2024 yılının ilk faiz karanı verdi! Faizler 250 baz puan daha arttı
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kocaeli'de zincirleme kaza D-100 karayolunu birbirine kattı! Ölü ve yaralı var!
Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!
Kayseri’de çete operasyonu! İşsiz vatandaşları kullanarak yasadışı bahiste 223 milyon TL servet yaptılar!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda